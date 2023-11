ERSO ees musitseerivad Suurbritannia ooperitähed

Dirigent Martyn Brabbinsil on selja taga muljetavaldav dirigendikarjäär. Tema tähelend algas 1988 aastal, mil ta võitis hinnatud Leedsi rahvusvahelise dirigentide konkursi. Ta on juhatanud ooperietendusi La Scalas, Baieri Riigiooperis, Lyonis, Amsterdamis, Frankfurdis ja Antwerpenis. Ta on külalisdirigent selliste rahvusvaheliste tipporkestrite juures nagu Kuninglik Concertgebouw orkester, San Francisco sümfooniaorkester, DSO Berlin, Philharmonia Orchestra ja BBC sümfooniaorkester. Samuti on ta sage külaline maailmakuulsal muusikafestivalil BBC Proms.