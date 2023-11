SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Venemaa tulistab miinipildujatega enda positsioone

Venemaal põhjustas palju emotsioone uudisnupp Ljubertsõst, mis on Moskvast 20 kilomeetri kaugusel asuv linn. Nimelt avaldati seal sellel aastal sündinud laste kõige populaarsemad nimed ja poiste hulgas suure edumaaga esikohal nimi Muhhamed, tüdrukute hulgas olid teine ja kolmas vastavalt Fatima ja Bibisora. The Moscow Times andmetel on seal piirkonnas elavatel moslemitel keskmiselt perekonnas 2,6 last, samas kui venelastel on sama näitaja 1 juures.