Mõjukate erisaade: Kas Tarmo Jüristo mõju Eesti poliitikale on ülehinnatud?

Delfi erisaate stuudios on Urmo Soonvald, Merili Nikkolo ja Hindrek Riikoja, kes püüavad lahti harutada Jüristo ja salga mõju viimaste Riigikogu valimiste tulemustele. Nagu ikka, on küsimusi rohkem kui vastuseid – Jüristo ja SALK tegid valijate uuringuid seninägematult süvitsi, kuid kui palju see ikkagi erakondi aitas, ei oska täpselt hinnata nad isegi.