Toomas Peterson: jälgigem, et Nordicat kellelegi odavalt maha ei parseldataks

Estonian Air ja Nordica on läbi aastakümnete muutunud negatiivseks näiteks, kuidas ei saa ja ei tohi riigifirmat juhtida. Täiesti arusaamatu, kuidas siiani Nordica kohe järjekindlalt tõmbab endasse rumalust ja ebakompetentsust. Lennufirma müüb tulevikku suunatud usaldust, kuidas saab keegi teha koostööd ja pileteid osta, kui nõukogu liikmed ja ametnikud teatavad, et firma on pankrotiohus või likvideerimisel. Me mõistame ju, et sellise avaldusega firma väärtus kukub kolinal.