Erkki Keldo: kui opositsioon sooviks päriselt riigikogus sisulist arutelu, siis loobuks nad parlamendi tasalülitamisest

Sel nädalal alustas riigikogu järgmise aasta riigieelarvega seotud eelnõude arutelu. Need on vaja vastu võtta selleks, et saaksime heaks kiita järgmise aasta riigieelarve, mis tugevdab Eesti julgeolekut, elavdab majandust ja astub sammu edasi tuleviku arvelt elamise lõpetamiseks, et saaksime oma lastele ausalt otsa vaadata.