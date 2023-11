Manuela Pihlap: silmakirjalikkuse paraad - Karilailule sobis Savisaar küll, pikki aastaid, häältemagnet Kõlvart aga mõne nädala

Kõlasid ka kiidusõnad Edgar Savisaare aadressil. Ainult et üsna valusas kontrastis on see, kuidas Edgar Savisaare ajal püsisid need kolm inimest Keskerakonnas ka läbi kõiksuguste ebameeldivuste. Sest ebameeldivusi ju oli. Olgu, ma ei hakka neid nimetama. Aga kui lühikeseks on muutunud nende kunagine lõputu kannatlikkus nüüd. Kellel viis päeva, kellel kaks nädalat pärast uue esimehe tulekut.