SÕJARAPORT | Igor Taro päevik: viis tundi tulistamist Kiievi taevas viis närvivapustuseni

Kõige suuremad probleemid on ukrainlastel endiselt Avdijivka ümbruses - põhjas ja kagus; mujal on Vene okupantide surve küll tugev, kuid ukrainlaste kaitse on suures plaanis vastu pidanud. Võimalikud massiivsed rünnakud droonide/rakettidega õhust kujutavad endast tõsist väljakutset talvekuudel kogu riigile.