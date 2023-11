Džässistaar Cécile McLorin Salvant: tahan enda lauldavaid sõnu tunda ja neisse kaduda

Mõni lugeja ehk teab, et ma ei ole ajakirjanik, vaid laulja. Seega tundus lõbusa kokkusattumusena see, et samal ajal kui olin New Yorgis end selle kultuurieluga kurssi viimas, paluti mul kirjutada lugu laulja Cécile McLorin Salvantist, kes just sel nädalal pidi esinema kuulsas Village Vanguardis. Minu meelehärmiks olid kontserdid välja müüdud! New York on aga imede linn ning asjad kipuvad juhtuma ja iseenesest laabuma. Tänu juhuste kokkusattumisele viibisin pianist Emmet Coheni kodukontserdil, kus esines Salvanti trummar Kyle Pool ning viibis ka tema tuurimänedžer. Järgmisel päeval sain rõõmusõnumi, et mind ootab pilet reedeõhtuseks kontserdiks!