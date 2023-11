Eva Gutmann: mis tänupüha? Juba esimesed valged võtsid põlisameeriklastelt lihtsalt toidu ära

Sel nädalal tähistavad ameeriklased tänupühi. Kui eelnevatel aastatel on tänupühadega käinud kaasas naaklemine selle üle, kas need tuleks tühistada, ümber nimetada, kust tänupühad tulevad ja kellele tuleks nende eest medal anda, siis 2023 on veerenud novembrisse suurema jagelemiseta. Kui mu tuttav poleks küsinud, kas tähistan veel tänupühi või nüüd juba ameerika põliselanike pärimuse päeva (Native American Heritage Day), siis poleks need vaidlused meelde tulnudki.