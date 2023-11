Tahate joogakursusele? Ei saa, õppige parem bussijuhiks. Töötukassa hakkab töötuid koolitama vaid erialadel, millel on tööjõupuudus

Praktikas hakkab asi käima nii, et erapooletu koostööplatvorm Kutsekoda selgitab statistika ja uuringute abil välja, milliseid oskusi ja ameteid on Eestis nii täna kui tulevikus vaja. Seejärel koostab töötukassa Kutsekoja prognoosi pealt järgnevaks viieks aastaks tööhõiveprogrammi, mis paneb paika, millistele erialadele on tarvis juurdekasvu koolitada. Valitsus kinnitab programmi ning töötukassa asub selle alusel tegutsema.

Samal ajal aga olid muudatused tegelikult juba töös. 2022. aastal võttis riigikogu vastu uue tööturumeetmete seaduse (TöMS), millega asendada vananenud ja segase tööturuteenuste ja -toetuste seadus. Seadus jõustub veidi enam kui kuu aja pärast, 1. jaanuaril, ja muudab paljutki. Töötukassa koolituste osas on olulisim see, et tööturuteenused, -toetused ja nende tingimused liiguvad valitsuse pädevusse ning seega saab töötukassa tööturumuutustele kiiremini reageerida.

Riigikontroll heitis 2022. aastal töötukassale ette, et kolme aastaga käis töötukassa kulul õppimas 28 000 töötut, kuid aasta pärast õppimist olid vähem kui pooled – täpsemalt 44% – koolitusel õpituga seotud ametis. Riigikontroll leidis, et see on maksumaksja raha raiskamine.

Näiteks aastatel 2018–2020 rahastas riik töötukassa kaudu enam kui 3000 küünetehniku ja muu iluteenindaja väljaõpet. Sellel alal läks koolitatutest ametlikult tööle aga vähem kui kolmandik. „Jah, iluteenindus oli populaarne, ent seal tekkis ületootmine ja koolituse lõpetanud inimesed jäid ikkagi töötuna arvele. Lisandus pahameel professionaalide poolt, et töötukassa koolitab aina uusi iluteenindajaid, aga nende poolt kasvab varjatud, must turg, kuid salongid jäävad hätta,“ nentis Meelis Paavel.

Iseenesestmõistetav vastus, mille Paavel õhku jättis, on muidugi, et ei, riik ei pea kinni maksma õpet, millele pole tööturul rakendust. Töötukassa koolitused on avalikkusel hambus olnud juba vähemalt viis aastat. Näiteks tõi ERR 2018. aastal välja, et enesearengu sildi all pääses töötukassa vahendatavate koolituste nimekirja ka ebateadusi. Selgus ka, et töötukassa kaudu maksab riik kinni sadu koolitusi aladel, kus pole piisavalt tööpakkumisi.

Eeltoodust tulenevalt on selge, et nii suuri lõhesid inimeste praeguste oskuste ja tulevikus vajaminevate vahel ei saa katta üksnes mõnekümnetunniste koolitustega, vaid vaja on tasemeõpet, olgu siis kutse- või kõrgkoolis. Muidugi on ka ameteid, mida saab õppida suhteliselt lühikese ajaga. Kutsekoja analüüs ütleb, et töötajaid on hädasti vaja transpordis – puudu on nii veoki-, bussi-, trammi- kui ka trollijuhte. Eriti terav puudus on prügiautojuhtidest.

Ent kes jäävad töötuks? Kutsekoja prognoosi kohaselt kaob lähiaastail enim töökohti madala oskustasemega ametites. Näiteks prognoosib Kutsekoda, et 2031. aastal on Eestis 24% vähem turvatöötajaid. Samuti kaotab töö osa rõiva- ja tekstiilitööstuse ning mäenduse töötajaid ja mitmeid teisi spetsiifiliste oskustega tööstusharude töötajaid.

Kutsekoja tööjõuvajaduse prognoos aastateks 2022–2031 näitab selgelt, et lilleseade- ja keraamikuoskusi praegu Eestis tööturul eriti ei nõuta. Enim on vaja õdesid, arste, tarkvaraarendajaid – neid oleks kohe vaja üle 1700 –, pedagooge, sotsiaaltöötajaid, (ehitus)insenere, mehhatroonikuid, elektrikuid ja tehnikuid.

Seega kuivavad töötute valikud kokku. Riigi soov töötute õpet vajadustele vastavaks suunata on loogiline, kuid see võib meele mustaks muuta töötul, kelle huvid ei vasta riigi tööjõuvajadusele. Ent mis ametipidajaid Eesti lähiaastail vajab?

„Meie kogemus näitab, et lühiajalised koolitused ei ole odavad, aga tööturul konkurentsivõimet tõstvaid oskusi sealt väga palju ei saa,“ ütles Paavel. See võib kahtlemata ärritada Eesti koolitajaid, kes pakuvad sadu ühe- või kahepäevaseid koolitusi, mille eest küsitakse isegi kuni 1000 eurot. „Koolitusturg töötab nõudlusele vastavalt,“ märkis Paavel lühikoolituste hinnapoliitika kohta.

Tänavu septembris võttiski valitsus vastu tööhõiveprogrammi (THP) aastateks 2024–2029. Just see dokument sõnastab, et töötukassa rahastab töötute õpet ennekõike ametiteks, kus on suurim tööjõupuudus. Selleks pandi paika hulk õppekavasid, millel õppimist töötukassa enam ei rahasta, ning kehtima hakkab ka nõue, et riigi raha eest ei saa minna koolitusele, mis on lühem kui 26 akadeemilist tundi.

Seega on asi riigi vaatest selge. Iseküsimus on, kas töötud või teised ümberõppesoovijad on nõus riigi soovile järele andma. Kui näiteks keskharidusega 52-aastane Malle, kes koondati madratsivabriku pakkimisliinilt, tahab nüüd õppida käsitööd ja haljastust, siis kuidas töötukassa konsultant suudab ta pehmeks rääkida, et Malle läheks hoopis CNC-pingi operaatori või veokijuhi kursustele?

Meelis Paavel möönis, et inimeste veenmine on tõesti keeruline. „See on meie nõustajate üks olulisemaid oskusi – saada hakkama olukorras, kus inimese õppimissoov ja tegelik tööturuvajadus omavahel kokku ei lähe. Uus seadus annab meie nõustajatele tuge ja argumendid, miks inimese üks või teine koolitussoov ei ole täna õige,“ sõnas Paavel.

Aidatakse leida unistuse alge

Töötukassa juhtumikorraldaja Kaie Kivisaare sõnul tuleb üsna sageli ette seda, et tööotsija koolitussoovid ei kattu sellega, millised koolitused teda tegelikult uuesti tööle aitaks või mis töö talle sobiks. Soovid tulenevad sageli tutvusringkonnas kuuldust. „Väga palju toetutakse oma sõprade või kolleegide jutule. Keegi kuskil räägib, et töötukassast saab 2500 euro eest igasuguseid koolitusi, ja siis tulebki inimene, et soovin seda ja soovin teist,“ rääkis Kivisaar.

Me ei taha inimese unistusi purustada, vaid kutsume teda endaga koos laiemat pilti vaatama. Kaie Kivisaar

Selles olukorras püüavad juhtumikorraldajad jälile saada, mis on koolitussoovi taga. Alati püütakse inimesi suunata leebelt. „Me ei taha inimese unistusi purustada, vaid kutsume teda endaga koos laiemat pilti vaatama ja aru saama, mis tema unistuse taga on,“ sõnas ta.

Kivisaar tõi näite: tööotsija rääkis juhtumikorraldajale, et soovib luua ettevõtte, mis pakub transporditeenuseid, ja seega võiks töötukassa koolitada teda ettevõtluses. Asja sügavuti arutades selgus, et ettevõtte loomise soov tulenes tööotsijal mitte suurest innust kliente otsida, hinnapakkumisi koostada ja ennast reklaamida, vaid sellest, et tema tuttaval oli tulus firma. Tööotsija ise ei olnud üldse mõelnud, mida ettevõtte käivitamine temalt nõuaks ja kas ta tegelikult tahaks seda teha. Juhtumikorraldajaga koos jõudis ta järeldusele, et talle sobib märksa paremini tegelda transpordiga juba olemasolevas ettevõttes. „Õppis hoopis bussijuhiks, töötabki selles ametis ning on praegu rahul ja õnnelik,“ rääkis Kivisaar.

Meelis Paavel kinnitas, et kuigi Eesti on muidu kärpekursil, pole koolituseelarves koonerdatud – 2024. aastaks on koolitusteks ette nähtud rohkem raha kui tänavu ja arvestatud on ka töötute arvu kasvuga. Tööhõiveprogrammis on tulevaks aastaks kokku ette nähtud 82 miljonit eurot.

Milliseid koolitusi töötukassa enam ei rahasta? Riigi kulul ei saa enam õppida: ajajuhtimist, esinemist, enesekehtestamist, suhtlusoskusi, vaimseid võimeid arendavaid kursusi (sh jooga), kangakudumist, keraamikat, lilleseadet, puunikerdust, tikkimist, aiandust, lillekasvatust, haljastust, psühholoogiat ja psühhoanalüüsi, fitnessi ja kehakaalu alandamist, iluteenuseid, lihatöötlemist, pagari- ja kondiitritööd, toidutehnoloogiat, õllepruulimist. Samuti ei saa enam võtta libameditsiini kursusi. Seega välistatud on osteopaatia, kiropraktika, refleksoloogia, nõelravi ja teised sarnased alad. Lisaks ei rahasta töötukassa enam ka nõustajaks, sh kogemusnõustajaks õppimist. Audiovisuaalsete tehnikate ja meedia alal ei anna riik enam raha fotograafia õppimiseks. Ettevõtluskoolitusi rahastab riik küll meeleldi, kuid võtma peab vähemalt 56 tundi kestva koolituse, sest lühematel ei näe töötukassa piisavalt tulemust. Töötervishoiu valdkonnas saab töötukassa toel õppida kõike, välja arvatud stressijuhtimist.