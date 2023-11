See viis, kuidas me võõrkeelseid nimesid eesti keeles kirjutama peaksime, määrati ära hiljemalt 1911. aastal. Õieti jõudsime selleni kahes jaos: esimese sammu tegime uuele kirjaviisile üleminekul 1860.–1870. aastatel, kui otsustati, et isikunimede algkirjapilt säilitatakse.