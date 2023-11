EESTI RAHVA LUGU | „Pintsliga tõmmatud rahva“ tarbeks valmisid ka täiesti uued maalid

Kahe eelmise raamatu „Pintsliga tõmmatud Eesti“ (2011) ja „Pintsliga tõmmatud linnad“ (2012) tiraaž küündis 18 000 kanti (see on Eesti-suuruses riigis eeskujulik arv, näiteks oli vähemalt mõne aasta eest ilukirjandusteose tiraaž keskmiselt 500–600). „Arvan, et õnnestus kunst tuua eestlastele pisut lähemale küll,“ sõnas Eilart. „See on nagu nõukaaja tiraaž,“ lisas Kokk. Värske raamatu tiraaž on 4300. „See on jõhkralt suur,“ ütles Kokk. Otsust tulla suure tiraažiga välja on mõjutanud lugejate tugev huvi ja seegi, et raamatut hakati eeltellima.