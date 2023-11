Püüd üldtööaega mahtuda toob kahtlemata kaasa tagajärgi. Õpetajad põlevad läbi, aga töö kvaliteet kannatab niisamuti. Ma olen kuulnud lapsevanemaid ütlemas, et nende laps pole aastaid ühtegi kirjandit kirjutanud. See on ehmatav väide, aga arvestades seda, et klassitäie kirjandite parandamine võib võtta aega terve tööpäeva, on see arusaadav. Kirjandit kirjutada lasta pole keeruline, aga kust võtta aeg selle parandamiseks, kui nädala töötunnid on ilma selletagi täis?