SÕJARAPORT | Teet Kalmus: kolmveerand sõtta läinud venelastest on kasutu inimmass, keda huvitavad vaid alkohol ja uimastid

Sajad tuhanded inimesed on Krimmis ilma elektrita. Tormi põhjustatud kahjude ulatus selgub alles lähipäevil, aga kindlasti kulub palju ressurssi kõigi loodusstiihia poolt hävitatu taastamiseks ning see võib mõjutada ka sõjaväe logistikat põhja poole.

Tsükloni kese on Krimmi kohal, mistõttu lääne poolt liikus külm kaugele põhja. Seetõttu oli Odessas hoopis lumetorm ja lund sadas ka Hersoni oblastis. Lumesadu koos tugeva tuulega ei ole Ukrainale soodsad, sest segavad luuredroonide tööd, aga neid on vaja, et rallidroonidele anda infot sihtmärkide kohta.