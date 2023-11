Eesti eestvõttel on Venemaad palju puksitud, ent see muutub keerulisemaks. Põhjuseks sõjaväsimus ja konfliktide paljusus

Kuna rahvusvahelise õiguse rikkumine oli niivõrd räige, siis sai agressioon kiire ja laiaulatusliku hukkamõistu – vastava ÜRO peaassamblee resolutsiooni poolt hääletas 141 riiki. See lõi ka venelastel jalad alt. On räägitud, et Venemaa saadik ÜRO-s ei osanud seal kuidagi olla. Seda pandi tähele, ka Eestis. Muu hulgas otsustaski Eesti välisministeerium suunata agressioonile vastamiseks teraviku sellele, et vähendada Venemaa rolli rahvusvahelistes organisatsioonides. See töö on olnud edukas, kuid pole olnud kerge, sest Venemaa on väga kogenud ja oskab niite hästi tõmmata.