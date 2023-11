Filmimuusikalooja Hans Zimmeri kontsertetendus jõuab tuleval aastal Tallinnasse

„The World Of Hans Zimmer“ puhul on tegemist ainsa Zimmeri muusika produktsiooniga maailmas, mille on loonud Zimmer isiklikult. Kõik seaded koori, orkestri ja bändi esitustele on loodud maestro enda poolt. Uue suurkontserdi nimetas Hans Zimmer „New Dimention“ ehk „Uus Mõõde“ ja selleks on maestro teinud oma mitmekesisest partituuride kollektsioonist „The World of Hans Zimmer – A New Dimension“ jaoks uue valiku.