Mihhail Kõlvarti pöördumine erakondade esimeeste poole: riigikogus toimuv on juba ohtlik samm tulevikku

Riigikogus kestev vastasseis on ulatuslikum ja problemaatilisem kui kunagi varem. Oleme olukorras, kus valitsus on sidumas rekordilist arvu eelnõusid usaldushääletusega ning obstruktsioonilisi muudatusettepanekuid tehakse ka eelnõudele, mis on mõistlikud ning vajalikud. Parlamendi töö on halvatud, koostöö nullilähedane. Tundub, et lahendused ja soov neid leida, on kaugemal kui kunagi varem.