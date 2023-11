ARVUSTUS | Kaurismäki teeb filmi äraproovitud retsepti järgi – ja see toimib!

Põhjanaabrite legendaarne Aki Kaurismäki on praeguseni ainus Soome režissöör, kelle looming on jõudnud Oscari nominatsioonini (film „Mees ilma minevikuta“ – toim). Protestiks Iraagi sõja vastu jättis ta 2002. aastal küll auhinnatseremooniale minemata. Soome on esitanud Kaurismäki teistelgi kordadel parima rahvusvahelise filmi Oscari kandidaadiks, ent autor on nii poliitilistel kui ka loomingulistel põhjustel kandidatuurist loobunud. Tänavu jahib nominatsiooni „Langenud lehed“ – vanameistri 20. mängufilm, mis linastus Cannes’i filmifestivalil ja pälvis ka žürii auhinna. Filmiintellektuaalile omase poosiga on Kaurismäki ise rõhutanud, et ei hooli auhindadest. Arvan, et ta liialdab, sest juba aastakümneid Soome kino etaloniks olnud melanhoolsed filmiilmad ei oleks kunagi jõudnud laiemasse teadvusesse ilma festivalieduta, mis on Kaurismäki loomingut pea alati saatnud.