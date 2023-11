Põlissoomlased olid Vene piiri sulgemiseks valmis kasvõi seadust rikkuma

Rahandusminister ja Põlissoomlaste juht Riikka Purra kirjutas pühapäeval oma ajaveebis, et isegi kui õiguskantsler ei anna Raja-Jooseppi piiripunkti sulgemisele peagi heakskiitu, tuleb see ikkagi ära teha. Piirivalveseaduse järgi tohib valitsus suure rändesurve korral enamiku piiripunkte sulgeda, kuid mitte kõiki asüülitaotlemise võimalusi kaotada. See on ka põhjus, miks põhjapoolseim piiripunkt on tööd jätkanud pärast reedet, kui Salla, Kuusamo ja Vartiuse punktides liiklus lõppes. Rändesurve on esialgu vähenenud: laupäeval õnnestus Raja-Jooseppi piiripunkti läbida 55 varjupaigataotlejal, pühapäeval aga kõigest kolmel ja esmaspäeval kahel. Kas Vene võimud kavatsevad edaspidi migrante suunata Raja-Jooseppi lähedasse Murmanskisse, pole veel kindel.