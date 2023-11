Toomas Alatalu: panna OSCE etteotsa Malta - see on kollektiivse Euroopa kollektiivne seljapööramine Eestile

Eesti välisministri alles paar päeva tagasi ilmutatud enesekindlus – Euroopa Liit on kindlalt meie selja taga seisus, kus Venemaa ja Valgevene vetostasid Eesti saamise OSCE eesistujamaaks – on tänaseks transformeerunud teadmiseks, et see koht läheb ikkagi eelmisel nädalal langetatud otsuse põhjal Maltale.