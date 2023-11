Marko Pomerants lumetormist: need, kes hoiatusi ei kuulanud ja asjatult sõitma läksid, said selle üle hanges mõtiskleda

Hommikusest „Terevisioonist“ saime teada, et eile kell 21.21 sai häirekeskus teate, et Viru-Nigula vallas Tüükri külas Tallinna-Narva mnt 134. kilomeetril on viis autot lumes kinni. Kella 22:41 seisuga oli seisvate autode kolonn juba mitu kilomeetrit pikk. „Seoses väga raskete liiklusoludega on ka abi saabumine kinni jäänud autode vabastamiseks aeganõudvam,“ tõdes Päästeamet.