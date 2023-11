Martti Helde: „Vara küps“ loodusfilmina on meie aja peegeldus

Film kannab autori sõnul ühest sõnumit: „Kaitsealad kaitse alla!“ „Riigikohus võttis lõpuks vastu otsuse, et rahvusvahelise kaitse all olevaid metsi ei saa enam oma äranägemise järgi paljaks raiuda. Keskkonnakaitsjatel kulus 11 kaebusega kohtulahingule üle 35 000 euro. Selline on olukord hetkel Eesti kaitsealuse metsaga,“ selgitab filmi autor Martti Helde läbi filmitootjate pressiteate. „Siiani andis Keskkonnaamet üle-euroopalise kaitse all olevate metsade maha raiumiseks välja metsateatisi ehk raielube automaatselt, mis on õigusvastane. Kindlasti on selle küsimuse osas suur hulk inimesi, kes väidavad vastupidist ja mitmeid, kes saavad lootusrikkalt rahulikumalt hingata.“