Täna algab festival Jõulujazz

Uute kavadega rõõmustavad nii tuntud jazzmuusikud kui ka noored andekad artistid, kes toovad lavale värske hingamise. „Tunnen uhkust selle üle, et kingime meie headele kuulajatele mitu spetsiaalselt festivaliks valminud eriprojekti – „Tribute to Prince“ eesotsas ameerika legendi originaalbändi muusikajuhi trompetist Philip Lassiteriga, Maian Kärmase imelised „Tuigutuled 20“ uute lauljate ja keelpilliorkestriga, ECM plaadifirma armastatud Taani ja Rootsi jazzitipud esitavad Jaak Sooääre just neile loodud uusi laule ja lugusid, Erkki-Sven Tüüri ja Meelis Vindi teoste Eesti esiettekanded kolme suure koosseisu koostöös saavad teoks just Jõulujazzil. Ja on ime, et 28. Jõulujazzil esinevad maailma vokaaljazzi kaks aktuaalset superstaari – Cécile McLorin Salvant ning Gregory Porter.“ Tutvustab Jõulujazzi programmi festivali kunstiline juht Anne Erm.