SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Venemaal on tänaseks süüdimõistetud poliitvange rohkem kui 1980ndatel NSVLs

Olukord rinnetel. Venemaa armee on koondanud arvestatavad jõud Dnepri idakaldale ning viimased kolm päeva on nad üritanud ukrainalasi Krinkist välja suruda. Neil oli lootus, et tormised ilmastikuolud ei võimalda ukrainlastel nii efektiivselt oma droone kasutada ja siis on neil lihtsam, aga Venemaa ühe 810. merejalaväebrigaadi sõjaväelase sõnul nad edu ei saavutanud ning muutusi rindejoones ei olevat.