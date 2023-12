ARVUSTUS | Värske sõõm õhku mõrvamüsteeriumite rindel. Peategelase head ja vead on tasakaalus

Kerge liialdusega võin öelda, et minu kodus raamaturiiulitel on iga teine teos krimka. Ka jälgitud krimisarjade nimekiri on äärmiselt pikk. Paraku on eriti just viimastel aastatel tulnud ette palju pettumusi. Pirtsakas? Pigem vast heas mõttes valiv. Osa krimisarjade puhul on etteaimatavust liiga palju või on tegelased pehmelt öeldes tüütud.