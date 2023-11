„Isegi Iisrael ja Hamas räägivad omavahel.“ Britid solvasid marmoritüli käigus Kreeka peaministrit

Esmaspäeva õhtul teatas Sunaki büroo, et Kreeka peaministriga kohtumine jääb ära, sest too olevat rikkunud kokkulepet, et Parthenoni skulptuuride küsimust peetakse lahendatuks ja rohkem ei käsitleta. Kreeklaste sõnul loob see juhtunust väära pildi, sest Mitsotakis kõigest vastas BBC otsesele küsimusele. Kreeka peaminister saabus Londonisse juba nädalavahetusel ning põhikohtumise tühistamisest teatamise ajal oli tal parasjagu pooleli kohtumine Briti leiboristide juhi Keir Starmeriga. Osa poliitvaatlejate hinnangul võis Sunaki eesmärk olla muu hulgas opositsiooniliider ebamugavasse olukorda panna, näidates teda kui Kreeka nõudmistesse leplikult suhtujat.