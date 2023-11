Teatris Ekspeditsioon esietendub Ene-Liis Semperi lavastus

„Mulle saab järjest selgemaks, et teater ei sünni laval, vaid vaatajas. Laval toimuv on ainult impulss, et paisata saali, vaatajate suunas teatud „kood“, mille vaataja siis oma kogemuse ja empaatiaga vastu võtab. Selle impulsi timmimine on mind aastaid huvitanud. Ühtlasi küsimus, kust ja kuidas üldse tekib inimestevaheline kommunikatsioon ning millest saavad alguse assotsiatsioonid ja emotsioonid, kehalisus ja kohalolu,“ räägib oma tööst lavastaja Ene-Liis Semper.