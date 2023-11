KOLUMN | Timothy Garton Ash: kas pole mitte kohutav, kuidas Euroopa sisserändajaid kohtleb?

See ongi Euroopa probleem. Euroopa on nii atraktiivne, et miljonid inimesed eelistaksid siia kolida. Sajad tuhanded proovivadki, riskides habrastel paatidel Vahemerd ületades või teisi ohtlikke marsruute läbides oma eluga. „Euroopa või surm,“ sõnastas üks migrant.