KÖÖGI KOMANDO | Mis toidud võisid Michelini hindajatele muljet avaldada? Eksperimendid Tartu hotelliköögis

Matk läbi Tartu äärelinnas paikneva Lõunakeskuse selle ühes servas asuvasse Fii restorani on suhteliselt glamuuritu kulgemine mööda ilmetuid poekoridore, kuid suunavaid silte on teekonnal piisavalt ja eksimist karta ei tule. Kohapeal keegi sisenejatele ülemäära külalislahkelt vastu ei tõtta, kuid leiame nädalavahetuse lõunatunnil sobiva koha – see pole ka keeruline, sest hõivatud on ainult paar lauda.