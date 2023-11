Indrek Luberg: kui vähendada mootorsõidukimaksu mõju suurperedele, tuleks eelnõus kaotada täismassikomponent

Erakonna Parempoolsed põhimõtteline seisukoht mootorsõidukimaksu ja muude uute maksude osas on see, et uusi makse ei tohiks üldse kehtestada. Kui riigi kulud ületavad tulusid, siis tuleb kulusid kärpida, mitte inimestelt täiendavaid makse koguda, et nad ebaefektiivse riigi ülalpidamise oma taskust kinni maksaks. Koalitsioonilepingus on kulusid, mida praeguses majanduslanguse olukorras annaks edasi lükata, näiteks maksuküüru kaotamine, mis omakorda võimaldaks ära jätta mitmed sellega seotud maksutõusud.