Selgusid Finlandia kirjandusauhinna laureaadid

Sirpa Helena Kähköneni (s. 1964) on õppinud ülikoolis kirjandust ja ajalugu ning töötanud Helsingi ülikoolis teadusassistendi ja Otava kirjastuses toimetajana. Alates 1996. aastast on ta vabakutseline kirjanik ja tõlkija. Oma kirjanduslikku tegevust alustas ta romaanidega noortele täiskasvanutele, kirjanduslik läbimurre tuli 1998. aastal alguse saanud ajalooliste romaanisarjadega. Aastatel 2018–2022 oli Kähkönen Soome Kirjanike Liidu esimees. Eesti keeles on varem ilmunud Sirpa Kähköneni romaanid „Graniitmees“ (Graniittimies, Varrak 2017) ja „Nõmmeliivatee“ (Muistoruoho, Koolibri 2021), mõlemad Piret Saluri tõlkes. Kirjastuses Koolibri on töös ka „36 urni“ tõlge. Finlandia preemiale on kandideerinud ka Kähköneni romaanid Lakanasiivet (2007), Graniittimies (2014) ja Tankkien kesä (2016).