Eesti inimeste majanduslik toimetulek on viimastel aastatel üha halvenenud ja see peegeldus karmi reaalsusena ka hiljutises statistikas. Valitsuse poliitika ei ole probleemi paraku mitte lahendav, vaid süvendav ning paraku tundub, et peaminister Kaja Kallas keeldub sellest aru saamast.