KULTUURIBIIT | Liisi Koiksoni, Mari Jürjensi ja Karmen Rõivassepa playlist

Oma lugude kohta ütlevad Liisi, Mari ja Karmen nii (kuulata saab ka siit):

Liisi lood

Eloise – „Drunk on a Flight“

Olen sellest albumist ja lauljast viimase kuu jooksul korralikult sisse võetud olnud. Ilus ja aus noore inimese südamevalu algega laulukirjutamine, maitsekate harmooniliste üllatustega, esitatud eriti sooja tämbriga. Sobib kuulamiseks nii talveõhtusse, kui suve hommikusse.

Yebba – „The Age of Worry“

See üks meie pere lemmik autosõidu/heatuju laule. Just avastasin, et tegu on hoopis John Mayeri looga, aga see Yebba esitus on minu jaoks puhastav nendeks hetkedeks kui see sama „ worry“ ehk murepilv tahab liiga suureks paisuda.

Theo Katzman – „100 Years From Now“

Jälgin, kus ta tuuritab, sest usun, et elusast peast on see muusika veel eriti kirglik. See lugu toob mind jälle maa peale - mõistan, et asi, mille pärast sa praegu põed, on suures plaanis niiiiiii väike.

(allolevalt YouTube’i lingilt saab kuulata järjest kogu muusikavalikut)

Mari lood

Riho Sibul – „Talitee“

See on üks ääretult ilus ja suurt igatsust täis laul. Mõjub sügavuti ja viib justkui unne.

Sten-Olle – „Täiskasvamine“

Minu heal sõbral, muusik Sten-Ollel tuli just välja uus album „Midagi on puudu“ ja mina leidsin sealt palju äratundmisi. Laul „Täiskasvamine“ on kohustuslik kuulamine kõigile neile, kelle jaoks täiskasvanuks olemine on vahel korralik väljakutse. Aga soovitan kuulata kogu albumit!

Haldi – „Jää“

Ma armastan autorilaulu ja Haldi looming meeldib mulle väga. Valisin tema lauludest talvisele ajale sobivalt laulu „Jää“.

Karmeni lood

Floating Points & Pharoah Sanders & The London Symphony Orchestra – „Promises“

See on mu viimase aja lemmikalbum, millest on võimatu ühte konkreetset osa välja valida, tegemist on otsast lõpuni lihtsalt ühe imelise tervikteosega. Ühest pisikesest minimalistlikust muusikalisest ideest kasvab välja midagi uskumatult kaunist.

Petter Eldh, Koma Saxo & Sofia Jernberg – „Croydon Koma“