JUHTKIRI | Vanemahüvitis on hea, aga vahest liiga kallis

Olukorras, kus eelarvega on kitsas, pole midagi paha selles, et nii heldele toetusmeetmele värske pilk heita. Teiselt poolt on teada, et sel aastal sünnib Eestis rekordiliselt vähe uusi ilmakodanikke. Mõni ime siis, et meediasse lekkinud mõte lühendada hüvitisperiood ühe aasta peale (valitsuses olevad sotsiaaldemokraadid kinnitavad, et ei luba seda), nii mõnedki kuklakarvad püsti ajab.