Panso auhinna pälvis lavakooli tudeng Hele Palumaa

Kuruse juhendaja Jaak Prints iseloomustab oma õpilast järgmiselt: „Erk ja uudishimulik,iseendale targalt ülesandeid püstitav, oma arutluskäike mõte mõtte haaval üha täpsemalt sõnastav, tundlikku taju peenelt teostav, elava kultuurihuviga,suuremat pilti nägeva, seoseid märkava pilguga, nõtke ja sitke liikuvusega, enese suhtes nõudlik looja. Temas on ühendatud justkui vastandlikud pooled -ta on teistele teed andva isetu loomuga, ja samas kollektiivi eest täiskasvanulikult vastutav; ta võib keerulistes olukordades olla mõnda aega sõnatult kuulav vaatleja, kuid vajalikul hetkel raudne sekkuja; ta on alandlik ja ta on laetud, kord kõhklev, kord veendunud. Ühesõnaga - inimlik.“