SÕJARAPORT | Teet Kalmus: venelaste laibakuhjad kasvavad - üks Vene pataljon keeldus lausa lahingusse minemast

Keeruka maastiku tõttu otsustati rajada seal tunnel, millel kokku tuli pikkust 15 343 meetrit ja see on kõige pikem tunnel Venemaal, Severomuižki tunnel. Praegusel ajal on Venemaa kaubavahetus Hiinaga nii tihe, et raudtee on ülekoormatud ja just BAM oli kaubarongide jaoks peamiseks raudteeks, samas kui reisirongid liikusid mööda Trans-Siberi raudteed.