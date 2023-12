Lavly Perling: inimestel on õigus teada, kuidas nende riik mõtleb ja tegutseb

Hetkel reguleerib avalikule teabele juurdepääsu seadus, kus on kirjas üle paarikümne aluse, millal võib juurdepääsu piirata. Tänases ärevas ja inforohkes ühiskonnas on oluline, et inimestele infole parema juurdepääsu tagamiseks liiguks me piirangute vähendamise, infole juurdepääsu lihtsustamise, avaandmete laiema kasutamise suunas.