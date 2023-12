Rait Kuuse: vanglates kannab täna karistust vaid üks alaealine - seda saavutust peab hoidma

Aprillis, 20 aastat tagasi, kirjutasin ma arvamusloo, milles selgitasin Tartu linna rajatud vangla osas tekkinud arutelu tuules kriminaalhooldusametnike tööd. Mäletan, et oldi üllatunud, et lisaks vanglatele tegutsevad riigis ka kriminaalhooldusametnikud, kelle hoole all oli toona 6600 inimest.