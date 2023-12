Ravimieksperdid hoiatavad: antibiootikumresistentsus on tõusnud peamiste surma põhjuste hulka

Tänapäeval ei kujuta me bakterite põhjustatud nakkushaiguste ravi ilma antibiootikumideta ette. Sellegipoolest sureb maailmas üle miljoni inimese aastas seetõttu, et antibiootikumid enam ei toimi, kuna bakterid on muutunud mitmete antibiootikumide suhtes tundetuks ehk resistentseks. Antibiootikumresistentsus seostub nii inimeste kui lemmikloomade raviga, aga samamoodi ka loomakasvatuse ja meid ümbritseva keskkonnaga.