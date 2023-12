Jõulukuul esinevad ERSO kammeransamblid mitmel pool Eestis

Jõgeval saab ERSO muusikuid kuulata ka 17. detsembril. Kell 16 esineb Jõgeva Kultuurikeskuses Ensemble Auftakt koosseisus Soo-Young Lee (klarnet), Miina Laanesaar (viiul) ning Maila Laidna (klaver). Nende esituses kuuleb muuhulgas eesti helilooja Pärt Uusbergi loomingut. Ensemble Auftakt on koos musitseerinud aastast 2016 ning trio on pälvinud esikoha ja grand prix 2019. aastal Budapestis toimunud rahvusvahelisel kammermuusika konkursil. Jõgeva ja Palamuse kontsertide piletitulu läheb Palamuse Pritsumeeste toetuseks.

Viimati esinesid ERSO muusikud Jõgeval 2018 aastal, kui EV100 pidustuste raames anti ühel päeval üle 100 kontserdi. ERSO juhatuse liikme Kristjan Halliku sõnul on väga oluline, et Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri liikmed esineksid ka Tallinnast väljaspool. „Estonia kontserdisaal asub Tallinna kesklinnas ning on seetõttu paljudele Lõuna-Eesti inimestele liiga kaugel. Ideaalis soovime tuua kogu sümfooniaorkestri erinevatesse paikadesse üle Eesti, aga alati ei ole see võimalik. ERSO suur koosseis võimaldab aga kokku panna erinevaid väiksemaid ansambleid, millega esitada head muusikat, mis on kirjutatud kammerkoosseisudele. Oleme juba aastaid seda tegevust sümfooniakontsertide kõrval arendanud ja liigume nüüd suuremas mahus ka Tallinnast kaugemale,“ kõneles Hallik.