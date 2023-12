SÕJARAPORT | Igor Taro päevik: moonapuudus annab tunda. Venelased on hakanud kõikjal edenema

Üldplaanis on näha, et Vene kahurilihunikud suunavad väga suurt isikkoosseisu ressurssi selleks, et liikuda kasvõi meetrihaaval edasi ka neis suundades, kus neil pole pikalt edu olnud. Suurimaid kaotusi kannavad nad ilmselt Avdijivka ümbruses, mis on kujunenud okupantide põhijõupingutuse suunaks juba mitme nädala eest.