Kitarrist Andre Maaker: leidub valdkondi, mis kiratsevad, aga on ka eristuvaid ja omanäolisi kultuuriloojaid

Andre, lisaks oma muusikale oled sa paljude muusikutega siin ja seal koostööd teinud. Kuidas sa kirjeldad Baltimaade muusikuid ja sealset õhkkonda?

Tajun Baltimaade muusikutega head ühispinnast, millele koostöö rajada. Meil on väga sarnane lähteasend muu maailma suhtes ja me tunnetame teineteist sarnastena. Seda ei pruugi alati kogeda mõne kaugema ja meist erinevama rahvaga. Üldine pilt on siin ja seal kirju - leidub valdkondi, mis kiratsevad ja vajaksid terviklikumat pikaajalist tuge ning ka visiooni, et jätkusuutlikult kasvada ja areneda. Vastukaaluks on eristuvaid ja omanäolisi kultuuriloojaid, kes leiavad oma unikaalse väljenduslaadi. No see on umbes nagu jalgpallivõistkonnaga - väikeses populatsioonis on raske hoida koos tugevalt arenevat tervikut, küll aga võib sähvatada üksikuid heledaid tähti.