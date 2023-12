Rahvusmõtte auhinna pälvis lavastaja Merle Karusoo

Rahvusmõtte auhinna komisjoni liige, teatriteadlane Madis Kolk märkis aktusel peetud kõnes, et Merle Karusoo on olnud paljude jaoks poliitilise teatri suunanäitaja: „Karusoo on korduvalt rõhutanud, et rääkimata jutud käärivad mürgiks. Sellest hoiakust on lähtunud ka tema mäluteater. Eestis kurdetakse poliitilise teatri vähesuse üle ja Karusoo on paljudele olnud selle suuna eeskujuks. Ometi on tema loomelaad olnud ainulaadne ja praktiliselt järeletehtamatu. Mitte ainult sellepärast, et ta ühendab näiliselt ühendamatut – meelelahutuslikuks peetavat kunstiliiki teaduslike uurimismeetoditega, psühholoogilist läbielamist võõritusliku tunnistajahoiakuga –, vaid ka selle poolest, et tema tundlikud ja provokatiivsed lavasõnumid ei ole ideoloogilised,“ rääkis Kolk.

Autasu vastu võttes ütles Merle Karusoo, et alma mater on teda kaks korda kõrvust tõstnud – esimest korda vabade kunstide professorina ja nüüd selle tunnustusega. „Ma tunnen varasemaid laureaate, seepärast ma tean, kui väärikas see on. Ma soovin tõemeeli, et igaüks minu näitlejatest ja neist, keda intervjueerinud olen, kõik toimetajad, tudengid, toetajad, tunneks, et killuke sellest auhinnast on nendele. Ma tänan kõiki kaasteelisi, ma tänan ülikooli, mul on au,“ ütles Karusoo.

Merle Karusoo on ajaloo ja ühiskonna kriitiline vaatleja, uurija ja jäädvustaja. Ta on kultuuri mõtestaja ja kandja. Olenemata keerulisest teematikast, poliitilisest olukorrast või erilistest ajaloosündmustest on Karusoo süüvinud lugudesse, saatustesse ja olukordadesse, mida on inimesel endalegi tihti raske tunnistada. Nii on tema kogutud aines leidnud tee paljudesse südametesse. Hoolikalt süstematiseeritud materjal, mida ilmestavad fotod, videod ja lindistused, moodustavad hingemineva kroonika eestlaste ajaloost.