Jaan Martinson: miks on jõuluvana poed kokaraamatutest tühjaks ostnud? Sest neid oodatakse!

Eesti rahvas liigub õiges suunas ehk on hakanud taas süüa tegema. „Süüdi“ on koroona-aastad. Siis oli kaks võimalust: kas ise kokkama hakata või nälga jääda. Ühtäkki selgus, et vanaema tehtud lihtne hakklihakaste või guljašš või kooreklops ning herne-, hapukapsa- ja kanasupp nuudlitega on paganama maitsvad, toitvad ja mis veelgi tähtsam, valmivad kiiresti ning on odavad.