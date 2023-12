Venemaalt saabunud veoki kabiinist leiti suur hulk sularaha

Andrei selgitas uurijatele, et tal oli plaan osta Euroopa Liidust sõiduauto. „Mõtted olid osta Saksamaalt või Prantsusmaalt. Kuna meil Valgevenes on lubatud osta Euroopa Liidust auto ja tuua see Valgevenesse, siis on soodustus lahti tollimisel,“ ütles Andrei.