Maarjo Mändmaa: hõõrdumist oleks uue pandeemia ajal vähem, kui vaktsineerimise punkt on lepingutesse sisse arvestatud

Vabariigi valitsuse poolt kehtestatud COVID-19 piirangute kohta on üle 50 kaebuse. Neist osad, ühetaolise sisuga kohtuasjad, on liidetud teisi ministeeriume puudutavatega kokku. Nõndamoodi liidetult on sotsiaalministeeriumi vastutada olnud 45 kohtuasja menetlus. Kaebuste sisud on olnud erinevad, näiteks nii maski kandmise nõude kui koroonapassi esitamise kohustuse õigusvastasuse tuvastamine.