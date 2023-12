Ukraina keskendub nüüd kaitsele. Lääne abiplaanide venimine tekitab rahutust

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi möönab, et sõda Venemaaga on jõudnud uude faasi, vastupealetung ei täitnud oma eesmärki. Presidendi viimaste avalduste järgi pöörab riik praegu põhitähelepanu Vene talviseks pommituskampaaniaks valmistumisele ja kaitseliinide tugevdamisele. Lisaks torkas Zelenskõi viimaste rindevisiitide käigus silma, et puudu on kindralstaabi juht Valeri Zalužnõi, kelle suhted presidendiga on Ukraina meedia teatel hiljuti veelgi halvenenud. Riigipeale tutvustasid Zaporižžja ja Harkivi lähistel valitsevat olukorda lõunarinde juht Oleksandr Tarnavskõi ja maavägede juht Oleksandr Sõrskõi, kellest viimati nimetatut peetakse kõige tõenäolisemaks Zalužnõi ametikoha pretendendiks.