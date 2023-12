Annely Akkermann: kas EKRE on kasulik idioot või kõige mahamüüja – miks takistab partei Ukraina abistamist?

EKRE on avalikult välja öelnud, et riigikogus sadade kaupa 1-sendilise, 1-päevaliste ja 0,01-protsendipunktiliste sisutute muudatusettepanekute eesmärk on erakorraliste valimiste esile kutsumine. Tegelikult taotletakse palju enamat – Eesti senise välis- ja julgeolekupoliitika lammutamist, mis meie geograafilises asukohas tähendab riigi lükkamist Venemaa rüppe. Kas tegemist on kasulike idiootide arutu sehkendamisega või hästi kinni makstud sihipärase tegevusega, jääb igaühe enda otsustada.