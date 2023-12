Tõnis Lukas PISA testist: oleme Euroopas küll esikohal, aga ikka sõltub õpilaste perede toimetulekust nende õppeedukus

„Ka meie venekeelsete koolide tulemused jäävad jätkuvalt eestikeelsetele alla, kuid jällegi ilmnes see, et Eestis on maailma parim venekeelne haridus.“

Edu OECD PISA uuringus on muutunud Eesti kaubamärgiks nagu ka meie IT-edu. Neid mõlemat teatakse ja nad on tulnud tööga. Samas võime mõlemast ka lihtsasti ilma jääda, kui ei suuda oma senist edu valemit muutunud oludes sama edukalt rakendada.