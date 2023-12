ARVUSTUS | „See teeb haiget“. Arvatavasti parim (ja raskeim) sari, mida saad praegu televisioonist vaadata

Seriaal algab stseeniga, kus peategelane Adam on autoroolis magama jäänud. Küll õnneks haigla parkimisplatsil, sest oli järjekordsest pikast tööpäevast nii väsinud, et ei suutnud kojugi sõita. Seal ootab teda armastav kallim Harry (Rory Fleck Byrne), kes on harjunud, et Adam kas lükkab ükskõik millise kokkulepitud kohtumise mitu tundi edasi või töö tõttu ei ilmugi sellele (või koju).